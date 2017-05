Atriz que viveu a Robin, em “How I Met”, estrela série na Netflix

Se você é daquelas fãs que vê e revê How I Met Your Mother na Netflix, então pode comemorar: a atriz Cobie Smulders (nossa eterna Robin) está de volta! E dessa vez, a bonita é a protagonista de uma série original do serviço de streaming. A estreia está marcada para rolar em 14 de julho.

A atração se chama Friends from College e conta a história de um grupo de ex-colegas de faculdade que agora têm quarenta e poucos anos. A Netflix já liberou alguns trailers da série, como esses aqui que foram legendados por um canal de fãs da atriz:

Outra boa notícia é que os criadores de How I Met Your Mother já confirmaram que estão trabalhando em uma nova série. Batizada de Open Arms, a comédia gira em torno de um casal que decide mudar radicalmente seus planos de vida, frente à notícia de que os dois não podem ter filhos.