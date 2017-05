Avril morreu e foi substituída? Teoria brasileira toma o mundo

Em 2011, um blog brasileiro em homenagem a Avril Lavigne divulgou para o mundo uma teoria no mínimo curiosa – a cantora teria desaparecido ou morrido e sido substituída por uma sósia. Este poderia, sim, ter sido só mais um blog com histórias obscuras no mar de informações na internet – mas não foi.

Agora, cerca de seis anos depois, até mesmo os gringos estão se perguntando sobre a veracidade dessa história. E aí? Será? Isso pode parecer bem maluco, mas, olha, também pode ser que faça um pouquiiiiinho de sentido.

Leia mais: Avril Lavigne revela doença: “Pensei que estava morrendo”

De acordo com o blog em questão, a ~tragédia~ de Avril Ramona Lavigne começa bem cedo, quando, em 2001, ela assina um contrato com o produtor LA Reid. No ano seguinte, seu álbum “Let Go” é o segundo mais vendido no mundo, e a cantora oficialmente atinge a fama.

O problema, no entanto, é que toda essa atenção não lhe agradou muito – e, para distrair os paparazzi, o boato é ela tenha contratado uma sósia: Melissa Vandella. É aí que começariam as especulações, porque há quem diga que seja Melissa a suposta Avril circulando por aí.

Leia mais: 11 celebridades que tiveram infâncias muito tristes

Uma sessão de fotos em que a cantora tem a palavra “Melissa” escrita na mão direita seria uma das “provas” da teoria. Além disso, existe o fato curioso de que o site oficial da canadense informava, em 2002, que sua altura era de 1,58m. Hoje, porém, o Google informa que ela mede 1,55m.

De acordo com a teoria, Avril teria se matado pouco tempo depois de o avô ter falecido, perto do lançamento de seu segundo álbum, “Under My Skin”.

E aí? O que você acha?

o maior orgulho de ser brasileiro é q algum brasileiro criou a teoria de q avril lavigne está morta — dora 🐇 (@ocoelhodalua) May 15, 2017

mentira q os americanos acabaram de descobrir a internet https://t.co/QtKC3RRFHV — pintos shopping (@euribeirojr) May 15, 2017

daqui a pouco avril lavigne vai se matar de vdd pro clone substituir de tanto que vcs enchem o saco dela — bela, a feia (@PREDOMON) May 15, 2017

vocês que levam a teoria da avril lavigne ser substituída a sério não tem nada melhor pra fazer não — rafaeula (@halseykiller) May 15, 2017

eu não consigo acreditar que esses gringos só foram ouvir falar da teoria de conspiração sobre a avril lavigne agora >> não é possível << — helga del rey (@sherlwatson) May 15, 2017

Gente ces acham MSM q se o maior sucesso da época tivesse morrido NINGUÉM ia saber?

Vcs são tão burros AVRIL LAVIGNE IS NOT DEAD — Prii (@Prycilaprado) May 15, 2017

Os gringos são mt lentos, Avril Lavigne morreu há uns 10 anos e agora o pessoal tá tirando satisfação — Ana (@anaderrota) May 15, 2017