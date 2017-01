Azealia Banks comprou briga com o Brasil na internet

Mais conhecida pelas polêmicas em que se envolve que pela carreira musical, Azealia Banks começou 2017 protagonizando o primeiro grande barraco na internet.

Depois de Zayn Malik (ex-One Direction), Katy Perry, Rihanna e Lady Gaga, chegou a vez da cantora Sia e o Brasil encararem os insultos da rapper.

Isso mesmo. Sobrou até para os fãs brasileiros.

Tudo começou na semana passada, quando a rapper publicou em seu Instagram um vídeo mostrando o local em sua casa onde supostamente sacrifica animais há 3 anos.

O ato, que divide opiniões, é comum em algumas religiões de matriz africana.

A cantora Sia ficou incomodada com o vídeo e postou uma indireta no Twitter:

Sacrificing animals for your gain is the wackest shit I've ever heard. Get ahead by being awesome, kind and working hard. — sia (@Sia) December 30, 2016

“Sacrificar animais para o seu benefício é a pior merda que já ouvi. Siga em frente sendo incrível, boa e trabalhando bastante.”

A rapper não gostou do comentário e logo respondeu em seu perfil no Instagram:

“E a sua cara feia e seca de mulher branca de inverno é a cara mais feia que eu já vi, deve ser por isso que você esconde o tempo tudo. Tenha alguma merda de respeito na porra da minha tradição religiosa africana, sua vadia branca.”

A confusão entre as cantoras logo rendeu muitos comentários de fãs brasileiros nas redes de Azealia – incluindo ataques racistas.

A rapper então publicou:

“Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de ‘vadia negra’ por brasileiros brancos. Eles não deveriam se preocupar com sua economia primeiro?”

Obviamente, os fãs brasileiros ficaram irritados com a mensagem de tom xenófobo e, em resposta, dispararam ainda mais críticas nas páginas da cantora. Ela não se intimidou. Pelo contrário, debochou:

“Eu não sabia que eles tinham internet na favela.”

E não parou por aí.

“Seus imigrantes estúpidos. Calem a boca. Estou cansada de vocês, anormais de terceiro mundo, vindo na minha página com esse péssimo inglês. Só porque vocês são brancos no seu país, não significa que sejam brancos no meu RISOS. Agora me deem licença e aprendam a formar uma frase de forma apropriada.”

O clima poderia ter esquentado ainda mais.

No entanto, os brasileiros – famosos pela boa zoeira na internet – decidiram fazer piada com todos comentários da artista. Até o nome dela, que lembra o de uma famosa marca de sandálias, virou piada.

A zoeira deu origem à hashtag #DenunciemAContaDaSandalia, que rapidamente entrou para os trending topics mundiais no Twitter.

Veja as principais pérolas que bombaram no microblog:

Azealia Banks, aqui nois tem internet até em presídio amore pic.twitter.com/0SFaaeKT6B — Luccas Zamith (@luccaszamith) January 2, 2017

medo de ir na cozinha acender a luz e a azealia banks sair de dentro da pia falando mal da economia do brasil — maria capitolina (@anttrindade) January 2, 2017

nao acredito que a Azealia Banks vai mexer com o pais da gravida de taubaté — ㅤ (@fakeliampwyne) January 2, 2017

azealia banks pode tentar tombar quem ela quiser, menos os br, a gente afunda carreiras em 140 caracteres — marianão (@onedtoxicz) January 2, 2017

Azaleia Banks perguntando se na favela tem internet e eu me perguntando se no show dela tem gente #DenunciemAContaDaSandalia — Kitsune (@adriananovato) January 2, 2017

Estamos em guerra contra Azaelia Banks. Ela verá q a única sandália q intimida é a de nossas mães#DenunciemAContaDaSandalia — rubens palles (@rubens_palles) January 2, 2017

E parece que arrumar confusão com os reis da zoeira não foi uma boa decisão. No início da tarde desta segunda-feira (2), Azealia Banks teve sua conta no Twitter suspensa.