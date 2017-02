BBB atinge cota de barraco e Leifert não faz Jogo da Discórdia

Tanto nós de casa quanto os participantes do Big Brother Brasil aguardávamos o tradicional Jogo da Discórdia nessa segunda-feira. Entretanto, o programa preferiu ocupar seus blocos com a exibição dos barracos das últimas horas e deixou de lado o game da intriga.

Todo a edição do programa hoje (20) foi ao redor da repercussão do paredão, porém apenas do lado da Emilly (os também emparedados Vivian e Manoel foram quase figurantes). Foi mostrado a gêmea surtando, brigando, reconciliando, perguntando o que é bucho, discutindo com Marinalva.

Ao final, Leifert avisou que não abriria contato com a casa porque eles precisavam de um tempo para refletir, e encerrou a edição do dia do Big Brother Brasil. Ficou a impressão de que eles tinham tanto barraco pra exibir naturalmente que nem precisaram jogar lenha na fogueira. Infelizmente, quem esperou o Jogo da Discórdia ficou apenas chupando o dedo.

Em tempo: nas duas últimas segundas-feiras vinha ocorrendo no programa a distribuição de superpoderes. Luiz Felipe ganhou o poder do voto duplo (que não serviu pra nada) na primeira semana, e na seguinte foi Manoel que ganhou uma imunidade de votos da casa (e que não ajudou porque ele foi pro paredão pelo Líder).