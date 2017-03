BBB17 faz Prova do Anjo pesada e brothers começam a chorar

Na manhã de sábado, os brothers foram surpreendidos com uma das provas do anjo mais pesadas realizadas na história do Big Brother Brasil, totalmente carregada na emoção.

A prova do anjo foi a Triturador BBB. Cada brother recebeu 3 cartas e fotos de pessoas queridas de fora da casa. No centro do jardim havia um triturador de papel, e a cada rodada um brother devia escolher alguém para triturar seus presentes. Assim que perceberam que a prova se tratava de destruir cartas dos familiares dos outros, já começaram as lágrimas e as carinhas tristes. E a cada carta picotada, muita emoção entre os participantes.

Claro que alguns climões aconteceram, como Daniel que considerou a decisão de Ieda de triturar uma carta sua como algo pessoal. “Foi porque tirei ela da prova do líder”, declarou Daniel. Emilly também ficou um pouco chateada com umas respostas meio ríspidas que Ieda deu durante prova.

Ao final, Roberta ganhou a prova o anjo e teve o direito de ler uma carta de sua mãe. Obviamente, com muito choro e emoção envolvidos. Para a decisão do monstro, Roberta atendeu ao pedido de Marcos e colocou ele e Emilly para o castigo. Lembrando que o cirurgião já havia afirmado que o monstro sempre ganha destaque na edição do programa.