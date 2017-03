BBB17 se esquece de Jogo da Discórdia e foca em casal

Nos tempos de Pedro Bial apresentando o Big Brother Brasil, o apresentador só entrava ao vivo em dias importantes e quando rolava interação com os brothers. No programa de hoje, Tiago Leifert surgiu ao vivo para apresentar e nos deu aquele calorzinho no coração achando que ia rolar aquele barraco provocado pela produção, mas infelizmente não teve interação com a casa e ficamos sem o Jogo da Discórdia que costuma rolar às segundas-feiras.

A única função de Tiago ao vivo foi narrar os últimos acontecimentos da casa, praticamente um Galvão Bueno das DRs de Marcos e Emilly (porque basicamente foi isso que o programa de hoje mostrou). Ao final, Leifert apenas usou o telão para mostrar o que as emparedadas estavam fazendo.

Não se sabe o que aconteceu para o Jogo da Discórdia não ter acontecido nessa segunda-feira, mas não é o primeiro evento tradicional que é ignorado pela produção. Um exemplo foi semana passada, que não tocou o Big Fone mesmo depois que a casa estava sem o muro.