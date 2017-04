BBB17 surpreende e manda Tiago Leifert pra dentro da casa

A expulsão de Marcos ontem (10) teve um efeito colateral no Big Brother Brasil: encerrou o programa três dias antes. Sim, pois a prova final da liderança foi cancelada e assim a casa mais vigiada do Brasil tem vivido um longo marasmo. Considerando que a competição já se encerrou e nada de muito relevante vai acontecer nessa reta final, a Globo mandou Tiago Leifert pra dentro da casa do BBB para apresentar um programa especial com a trajetória das 3 finalistas. E elas assistiram também!

Normalmente os confinados só assistam às cenas do próprio reality na final, mas a Globo decidiu romper com as tradições já na festa do último sábado (aquela em que os brothers viram vídeos dos momentos mais marcantes do reality). Tiago foi recebido com alegria pelas moradoras da casa, e as convidou para assistir os vídeos sobre suas histórias na casa.

Até porque seria difícil contar a história do programa sem a presença dele, Marcos acabou aparecendo como uma lembrança. Foram exibidas algumas cenas dele na retrospectiva de Emilly, mas fomos poupados dos momentos de descontrole do médico. As retrospectivas de Ieda e Vivian, embaladas com músicas emocionantes, também levaram as sisters às lágrimas.

Uma curiosidade que surgiu nesse programa foi descobrirmos que a ideia de levar gêmeos para a casa do BBB surgiu na entrevista de Emilly, que revelou ter uma irmã gêmea durante a inscrição e isso empolgou uma produtora. Aí eles conheceram os outros gêmeos e levaram a história adiante.

Ao final do programa, Tiago Leifert deu a largada para a final ao abrir as votações para decidir quem será a vitoriosa do Big Brother Brasil 17.