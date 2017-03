BBB17 terá troca de participantes na sexta e intercâmbio em breve

Durante a edição de hoje (09) no Big Brother Brasil o apresentador Tiago Leifert explicou algumas mudanças propostas para tirar da zona de conforto os habitantes da casa mais vigiada. Até mesmo a presença de um artista espanhol está previsto!

Para sexta-feira (10), os moradores de cada um dos lados terão de fazer uma decisão complicada. O lado mexicano precisará escolher um morador do lado americano para ir pra lá, e vice-versa. Tiago tentou falar algumas alternativas possíveis: “Será que o lado americano vai pegar a Emilly para desestabilizar ela?”. Tomara.

Mas o maior acontecimento será na próxima semana, porque o Big Brother Brasil terá um intercâmbio com o Gran Hermano VIP da Espanha e os dois realities trocarão participantes por um pequeno período. Infelizmente, Leifert não explicou o critério para escolher alguém pra mandar para a Espanha.

Ao contrário do Big Brother Brasil, o Gran Hermano VIP funciona como uma Casa dos Artistas e conta apenas com pessoas conhecidas no país. Esse não será o primeiro intercâmbio do reality, que já contou com presença de argentinos e espanhóis.