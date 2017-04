BBB17 vira caso de polícia e casal vai ao confessionário

A poucos dias da grande final do Big Brother Brasil, o programa virou uma grande polêmica graças ao comportamento abusivo e agressivo de Marcos com sua namorada Emilly. Após um programa em que a Globo lavou as mãos e entregou na mão da sister a alternativa de denunciar o agressor, a polícia acabou envolvida no caso.

Segundo informações confirmadas por muitos sites, a polícia esteve no Projac esta tarde para avaliar as cenas do episódio da agressão. Logo depois, ao final da tarde, Marcos foi chamado ao confessionário e ficou cerca de quinze minutos lá. Saiu com uma feição preocupada e não respondeu quando lhe perguntaram o que aconteceu lá dentro.

Pouco tempo depois, Emilly também foi chamada para o confessionário para conversar com alguém da Produção e ficou menos tempo, apenas 5 minutos. Assim que saiu, desabou no choro e também não quis contar o que havia acontecido lá dentro.