Bela Gil posta foto antiga com o pai e emociona seguidores

Gilberto Gil está completando 75 anos nessa segunda-feira (26) e recebeu homenagens das filhas Bela e Preta no Instagram.

Ambos os posts são muito fofos e emocionantes, mas o de Bela chama a atenção por tirar do baú um clique histórico dela ao lado do pai. Ela não diz o ano em que o retrato foi feito, mas revela que o autor é J.R. Duran, icônico fotógrafo espanhol radicado no Brasil.

Preta escolheu uma foto bem mais recente, em que aparece com o pai em um trio elétrico. Sem dúvida também é um lindo registro.

Vida longa ao grande mestre Gilberto Gil!