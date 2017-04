Beyoncé cria programa de bolsas de estudo só para mulheres

Cada um comemora aniversários como pode. Quando completamos um ano de namoro, de casamento ou de trabalho, por exemplo, é comum sairmos para jantar ou tomar uns bons drinks. Já Beyoncé, diva milionária e maravilhosa, decidiu comemorar um ano do lançamento de “Lemonade” e de todos os prêmios ganhos pelo clipe de “Formation” criando um programa de bolsas de estudo para alunas de universidades americanas. Só mulheres.

Batizado “Formation Scholars”, o programa tem a missão de “encorajar e apoiar jovens mulheres que não tenham medo de pensar fora da caixa e sejam arrojadas, criativas, conscientes e seguras”, de acordo com o anúncio feito no site da cantora.

Serão quatro bolsas de estudos, uma para cada uma das seguintes instituições: Berklee College of Music, Howard University, Parsons School of Design e Spelman College. Os detalhes sobre inscrições e prazos estão em seus sites.

Podem se candidatar as alunas matriculadas para o ano letivo de 2017-2018, que começa em setembro no Hemisfério Norte, sejam elas calouras, estudantes do meio do curso ou formandas.

Para comemorar aqui do nosso jeitinho, que tal lembrar do clipe incrível de “Formation”? Aí está: