Beyoncé se muda com a família para mais perto do hospital

Com a gravidez entrando no terceiro (e último) trimestre, Beyoncé decidiu deixar a vida um pouco mais prática. A estrela se mudou com o marido, Jay-Z, e a pequena Blue Ivy para uma casa alugada perto do Cedars Sinai Hospital de Los Angeles, onde seus bebês (serão dois meninos? duas meninas? uma menina e um menino? só saberemos depois do parto) nascerão.

De acordo com uma fonte do site Radar Online, Bey teria optado por uma cesárea agendada, o que significa que a data do nascimento pode estar próxima.

A ideia do casal é viver em uma nova casa quando a família estiver completa. Jay-Z já estaria procurando algo que comporte os cinco e a equipe de funcionários que os acompanha, para que Bey vá da maternidade direto para o novo imóvel.

Como os Knowles-Carter são bem discretos, ficamos aqui na expectativa. Quando Blue Ivy, hoje com cinco anos, nasceu, o casal levou mais de um mês para agraciar o mundo com uma foto da bebê. Tomara que desta vez sejam mais rapidinhos.

E, enquanto isso, mandamos todas as boas vibrações e desejamos uma boa hora para Beyoncé.