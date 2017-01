Big Brother Brasil 17 estreia sem Bial e só com 4 competidores

A décima sétima edição do Big Brother Brasil já chegou querendo ser a mais diferentona possível. A começar pelo dia de estreia atípico, uma segunda-feira, e a decisão de começar o reality sem colocar todo os participantes na casa. Na verdade, nesse primeiro dia entraram apenas as duas duplas de gêmeos, Emilly, Mayla, Antônio e Manoel, e nessa estreia tivemos apenas a chance de vê-los fazendo reconhecimento do território, se conhecendo e interagindo com Tiago Leifert em uma prova que não valia absolutamente nada para o jogo.

Antônio e Manoel entraram na “nave louca” (saudades dessas expressões do Bial) antes de todo mundo. Confinados num hotel juntos antes do programa – uma baita vantagem se pensarmos que todos os outros participantes estão presos num quarto de hotel sem qualquer contato com outro ser humano – os dois foram logo visitando os cômodos da casa e conferindo a decoração baseada em várias vilas brasileiras.

Logo depois a porta abriu e entraram Emilly e Mayla, recepcionadas calorosamente pelos dois irmãos. Apresentações à parte, todos os quatro estavam tão entrosados quanto velhos amigos de balada. Aliás, estavam tão achando que era uma festa noturna que os irmãos já estavam conversando sobre quais gêmeas haviam se interessado.

Tiago Leifert surgiu num telão vertical de dois metros de altura para conversar ao vivo com os participantes, e já de cara precisou de jogo de cintura quando um dos gêmeos se levantou para dançar (!) uma sofrência com ele. Em outro momento de pura perspicácia digna de um aprendiz de Pedro Bial, Leifert também aproveitou para dar uma alfinetada na mania de Antônio usar repetidas vezes na mesma frase a expressão “tipo assim”. O brother, aparentemente, não entendeu a cutucada.

Para que pudéssemos conhecer melhor os participantes e para completar o tempo de exibição do programa, Leifert promoveu uma brincadeirinha de autoconhecimento dos gêmeos semelhante à corrente de Facebook com perguntas sobre irmãos. Não valia liderança e nem o direito de usar o quarto do líder, os vencedores levariam a quantia de 10 mil reais. Emilly e Mayla foram as vitoriosas e estavam rindo à toa por terem acertado todas as perguntas.

Leifert se despediu e os participantes voltaram ao clima de paquera e descontração dessa grande balada top que é o Big Brother Brasil 17. A lotação máxima dessa festa, no entanto, vai rolar apenas na noite de terça (24/01) com a entrada dos outros 15 competidores.