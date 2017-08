Black Mirror: Netflix lança primeiro trailer da 4ª temporada

A Netflix acaba de lançar uma ~amostra grátis~ do que vem por aí na quarta temporada de “Black Mirror”. Através de um teaser, foram revelados os títulos de cada episódio e também imagens – perturbadoras, lógico – do que vem por aí.

Por enquanto, o vídeo só foi lançado no YouTube através do canal destinado aos assinantes dos EUA e do Canadá. Olha só:

Segundo o ranking do YouTube, esse é o 15º vídeo mais assistido do dia. E não é para menos, né? Desde o ano passado, a série virou um fenômeno absurdo e não se falava em outra coisa quando a terceira temporada foi lançada pela Netflix, em outubro de 2016.

Na verdade, “Black Mirror” já existe desde 2011 e foi lançada pela emissora britânica Channel 4, com duas temporadas de três e quatro episódios – a segunda só saiu em 2014. Nessa época a série já tinha alguns fãs fervorosos ao redor do mundo, mas emplacou mesmo quando teve os direitos comprados pela Netflix e passou a ser produzida nos EUA. Os episódios já eram ótimos desde sempre, mas o serviço de streaming tratou de disseminar o acesso a eles e aí a coisa estourou de fato.

Assim como na quarta temporada, a quarta também vai contar com seis episódios. A data de estreia ainda não foi divulgada e tudo o que sabemos é que vai rolar ainda em 2017. Outro detalhe bacana é que o primeiro episódio será dirigido por Jodie Foster.