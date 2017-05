Blake Lively será uma lutadora de MMA em seu próximo filme

Parece que depois de Águas Rasas, Blake Lively resolveu entrar de cabeça em produções mais sangrentas. Segundo o site Deadline, o próximo papel da atriz será no filme Bruised (que significa algo como “machucada” ou “com hematomas pelo corpo”, em tradução livre). No longa, ela vai interpretar uma lutadora de MMA – tal qual Paolla Oliveira, em A Força do Querer.

Além de atleta, a personagem de Blake também é mãe e batalha para criar seu filho sozinha. Longe do ringue, ela passa por dificuldades e corre o risco de perder a guarda da criança. Por conta disso, decide voltar a lutar, na esperança de ganhar um bom dinheiro.

Além de cenas de pancadaria, dá para esperar uma considerável dose de drama em Bruised. Isso porque o filme será dirigido por Nick Cassavetes, o homem por trás de O Diário de uma Paixão.