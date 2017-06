Se alguém tinha alguma dúvida de que a pequena Blue Ivy herdou dos pais Beyoncé e Jay Z o talento para subir ao palco atrair os holofotes, bem… a apresentação de balé da pequena está aí para mostrar que ela também domina as atenções como ninguém!

A pequena, de cinco anos, mostra toda sua desenvoltura e balança as trancinhas ao som de “September”, do Earth, Wind and Fire. A gente aposta que mamãe Beyoncé ensaiou em casa com ela.