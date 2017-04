8 brigas históricas entre celebridades

Seja no mundo dos meros mortais ou em meio à nata de Hollywood, as tretas fazem parte da vida. Às vezes a rixa nasce pela rivalidade latente do showbizz, noutras a situações é por causa do stress no ambiente de trabalho (como no caso dos atores que fizeram par romântico na ficção e se odiavam nos bastidores), algum comentário de mal gosto ou até uma implicância que surge pequena acaba ganhando as manchetes.

Muito antes de Taylor vs. Kanye, já havia Bette Davis vs. Joan Crawford, uma treta tão lendária que até virou série de TV recentemente. Então se liga nessas 10 brigas entre celebridades que deram muito pano para manga.

Megan Fox vs. Michael Bay

Eles trabalharam juntos nos dois primeiros filmes da saga Transformers e foi durante as filmagens do segundo que a treta começou. Em uma entrevista, Megan declarou que o cineasta tinha uma personalidade horrível e o comparou a Hitler. Lógico que ele ficou enfurecido e a personagem da atriz foi cortada do terceiro longa. Anos depois, os dois voltaram a trabalhar juntos em As Tartarugas Ninja.

Bette Davis vs. Joan Crawford

Essa é considerada a maior treta da história de Hollywood e ela durou longos anos. Resumindo, as duas disputaram os holofotes e o amor de um homem e trocaram inúmeras farpas publicamente. Mesmo assim, resolveram atuar juntas no filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane? e o clima no set era bem pesado.

Taylor Swift vs. Kanye West

Tudo começou em 2009, quando Taylor ganhou o MTV Music Video Awards e Kanye tirou o microfone da mão dela durante seu discurso, dizendo que Beyoncé é quem merecia a estatueta. Anos depois, Kanye lançou uma música dizendo que Taylor devia sexo a ele por causa da fama. Ela declarou guerra ao rapper na época, mas Kanye e Kim foram à público dizer que a cantora havia concordado previamente com a letra.

Charlie Sheen vs. Chuck Lorre

Lorre é o criador por trás de Two And a Half Man, seriado que fez com que Sheen se tornasse o ator mais bem pago da TV americana em 2010. A treta entre eles teve início quando Sheen declarou que Lorre era muito narcisista e depois chegou a chamá-lo de “pequeno verme”, num vídeo marcado por ameaças. O ator acabou sendo cortado da série.

Courtney Love vs. Dave Grohl

O relacionamento conturbado entre Kurt Cobain e Courtney Love fez com que ela e os outros integrantes da banda vivessem brigando. Desde essa época, os dois já se atacaram publicamente diversas vezes, mas a acusação mais pesada rolou em 2012. Na ocasião, Courtney disse que Grohl estava tentando seduzir sua filha Frances, que tinha 19 anos na época.

Michael Jackson vs. Paul McCartney

Os dois foram amigos durante anos e até chegaram a gravar algumas músicas juntos. Na época, Paul aconselhou Michael a investir em um negócio lucrativo: a compra dos direitos de músicas famosas. Tempos depois, o rei do pop resolveu comprar centenas de músicas dos Beatles, o que deixou Paul bem irritado.

Justin Bieber vs. Orlando Bloom

De início, os dois viraram desafetos pois Bieber começou a sair com Miranda Kerr, a ex de Bloom. Por ironia do destino (ou não), anos depois Bloom acabou se envolvendo com Selena Gomez, que é ex de Bieber. O clima ficou tão ruim que os dois até trocaram socos quando se encontraram em um restaurante.

Axl Rose vs. antigos integrantes do Guns N’Roses

Axl é considerado por muitos como o cara mais treteiro do rock, e não é para menos! Dono de um egocentrismo fora dos padrões, o cara ficou conhecido por falar o que pensa sem filtros. Hoje, apenas ele permanece como integrante da formação original do Guns N’Roses. É bem verdade que alguns dos antigos colegas abandonaram a banda por problemas com álcool e drogas, mas Slash, Izzy Stradlin, Gilby Clarke e Matt Sorum acabaram caindo fora por conta de rixas com Axl.