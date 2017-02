Brothers desconfiam que Elis quer ver o circo pegar fogo

Enquanto o Brasil inteiro está se acabando no Carnaval, os moradores da casa mais vigiada do país curtem o mais tedioso marasmo. Graças ao tempo livre, por exemplo, eles estão colocando a cabeça em ordem e percebendo as coisas mais óbvias que os rodeiam. Como, por exemplo, o papel de Elis no Big Brother Brasil.

Nós aqui de fora já percebemos que Elis tem uma estratégia hilária que envolve escapar do paredão contando todas as histórias possíveis e sempre tentando angariar o colar do anjo. Tiago Leifert, por exemplo, chegou a apelidar Elis de “Agente do Caos” por causa de sua estratégia quase suicida. Os brothers, no entanto, começaram a descobrir essa habilidade de Elis só recentemente.

Após uma conversa que teve com a cabeleireira hoje, Ieda confirmou que Elis não só acredita no que está falando como também quer ver o circo pegar fogo. Outro que conseguiu abrir os olhos foi Ilmar, que num papo na academia conseguiu perceber que Elis quase o colocou contra seu grande amigo Marcos com suas histórias.

Parabéns, brothers, vocês conseguiram perceber a coisa mais óbvia. Qual será a próxima descoberta de vocês nesse reality, heim?