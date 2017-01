Brothers discutem no BBB17 por causa de uma chapinha

A casa do Big Brother Brasil já foi palco de muitas discussões épicas. Como se esquecer a vez em que Solange e Roberta discutiram na festa mexicana do BBB4 ou então a antológica cena do BBB7 em que Airton acusou Diego Alemão de andar “DE SUNGA BRANCA” pela casa? Enquanto o barraco que vai unir todas as tribos não rola no BBB17, a gente se contenta com pequenas discussões, como foi o caso da chapinha da Emilly.

O caso foi o seguinte: todos os brothers têm uma conta com Estalecas, a moeda corrente na casa, e nos dias das compras eles podem adquirir comida e alguns outros produtos. Emilly ficou muito tentada a comprar uma chapinha, só que o item custa 3 mil estalecas. Caso adquira a chapinha, Emilly fica impossibilitada de contribuir com estalecas para as compras semanais de comida.

A sister, no entanto, tem a solução para o problema: se as pessoas reclamarem, ela compra a chapinha e passa a semana comendo arroz, feijão e ovo, que são os alimentos que nunca faltam na casa. Luiz Felipe ficou descontente com o plano porque nas contas da cabeça dele a galera ainda teria de emprestar estalecas para Emilly comprar a chapinha e ela comeria a carne dos outros.

Com muito carinho, a “professora” Emilly explicou matematicamente como Luiz Felipe havia se confundido no plano dela, e o brother entendeu finalmente. Assim, o conflito foi resolvido através de uma simples conta de subtração.

Que venham mais discussões na casa, de preferência discussões que não possam ser resolvidas com matemática de ensino fundamental.