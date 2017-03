Brothers estão girando em prova de resistência por liderança

Estamos a três semanas do final do Big Brother Brasil 17 e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. A prova da liderança da semana, por exemplo, é a do tipo mais temida dos participantes: resistência.

Ilmar, que sofreu um impeachment da liderança por conta da trollada feita em Emilly, passou uma urna e os brothers sortearam números. Logo depois, um vídeo explicativo contou que se tratava de uma prova seria de resistência. A prova é bem simples: sentados numa batedeira em cima de uma plataforma com água branca, eles precisam ficar sentadinhos lá enquanto têm a sensação de rodar, rodar e rodar. Ganha a prova quem aguentar as voltas que a vida dá mais que os outros (e sem passar mal, claro).

Sozinhos e sem a ajuda de nenhuma Berenice, a situação ficará cada vez mais complicada e às vezes a velocidade vai aumentar, o gira-gira vai afundar e calda de chocolate cairá nos participantes. E agora, quem sobreviverá?