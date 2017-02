Brothers estão pirando com as indiretas de Leifert no BBB17

Quando Pedro Bial tentava passar alguma mensagem para os brothers, ele usava poesia modernista, fábulas de Ésopo e até complicados recursos retóricos. Por outro lado, Tiago Leifert é mais pé no chão e tem se especializado em mandar indiretas através de seus discursos de eliminação. Por ser mais fácil de entender, também é mais fácil dos brothers surtarem nas teorias da conspiração.

Após a eliminação de Elis, Daniel entrou em desespero com a indireta dada por Leifert. Conforme vimos no programa, o apresentador deu uma insinuada que Daniel estaria sendo um pouco planta lá dentro da casa.

Já Pedro e Roberta têm uma teoria ainda mais doida: eles acham que o paredão que eliminou Elis, na verdade, é um paredão falso igual àquele que mandou Ana Paula para um cômodo com pay-per-view. Roberta ainda declarou que se Elis voltar ela estará doida.

Uma coisa é fato: seja com Bial ou com Leifert, os discursos e as alfinetadas sempre ajudam a fazer a casa dar uma agitada.