Brothers falam algumas verdades para Emilly no BBB17

Depois de ser tomada pela fúria em que quase foi possuída pelo espírito de Mayara, a ponto de sair perguntando para cada brother quem votou nela, Emilly estava mais calma no final dessa madrugada no Big Brother Brasil. Seus companheiros de confinamento perceberam isso e viram uma boa oportunidade de fazer algo que todo mundo queria há tempos: confrontar a gêmea.

A primeira a fazer isso foi Ieda, que chamou Emilly para uma conversa séria e repetiu o que havia dito no confessionário. Segundo a aposentada, o voto em Emilly foi um alerta por causa dos comportamentos que ela vem demonstrando nos últimos tempos, e se mostrou surpresa com o tanto de votos que a gaúcha levou. As duas se abraçaram e acabou aquele climão violento que ficou logo depois do final do programa da noite passada, em que Emilly chamou Ieda de falsa em rede nacional.

Marcos aproveitou também para coletar algumas justificativas de fotos e filtrá-las para Emilly num serviço invejável de clipping. Rômulo, por exemplo, contou ao cirurgião que votou na gêmea também por conta de seu comportamento, principalmente o egoísmo.

Munido de força e coragem, Marcos levou todas as críticas até Emilly e explicou que ela tem um gênio meio difícil mesmo. A gêmea então se indignou com Marcos, porque ele não a defendeu para Rômulo, e o cirurgião notou que ela realmente tem um gênio difícil. Emilly só foi entender as críticas depois de Marcos pisar em ovos e explicar a situação da forma mais tranquila possível.

Vamos começar a trabalhar essas coisas, Emilly? Sempre há tempo de consertar certos comportamentos.