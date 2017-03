Brothers ficam em pânico após anúncio da produção do BBB17

Os brothers estavam fazendo vários nadas nessa tarde do Big Brother Brasil (como em todas as outras tardes) até que foram surpreendidos com um anúncio inesperado da produção: “é para todo mundo fazer as malas”.

Pronto, o pânico foi instalado na casa. Roberta surtou, Vivian gritou e está todo mundo sem saber o que vai acontecer hoje. A única pista que eles têm é a pulseira branca de Marcos e o aviso de que algo muito grande vai rolar hoje no programa ao vivo.

Como já explicamos aqui na semana passada, na verdade se trata de um acontecimento que marca a metade do jogo, e ocorrerá uma votação na casa para eliminar um brother na hora. A pulseira branca de Marcos valerá dois votos. A pessoa escolhida então escolherá mais alguns brothers, e eles serão enviados para o outro lado do muro igual aconteceu no BBB9. Lá eles ficarão isolados do resto e apenas eles participarão da próxima prova do líder.

E aí, animados para a reviravolta da noite?