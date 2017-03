Brothers já desconfiam de paredão falso do BBB17

A Globo tentou muito fazer uma grande reviravolta, mas o pessoal que mora na casa do Big Brother Brasil é phd em reality show de confinamento. Em menos de meia hora depois da suposta eliminação de Emilly e a segregação de Marcos, Ilmar, Daniel e Marinalva para o lado mexicano da casa, os demais já se tocaram que a gêmea não foi eliminada.

Eles nem precisaram ir muito longe para se tocar que a berlinda não era real, afinal Emilly teria sido eliminada faltando um dia para um paredão em que ela estava participando. Embora algumas teorias do pessoal do lado Americano seja um pouco exageradas (Vivian acha que os brothers do lado mexicano estão ouvindo tudo o que eles falam pelo microfone), a reviravolta foi fácil de prever por não ser necessariamente inédita. Ano passado, por exemplo, Ana Paula foi eliminada em um paredão falso e depois voltou à casa.

Vale lembrar que, segundo as regras dessa semana, o lado mexicano participará da prova do líder e o lado americano competirá na prova do anjo. O próximo paredão será triplo com a votação da casa levando duas pessoas para a berlinda, em vez de apenas uma.