Brothers se reúnem para confrontar Elis no BBB17

Após a formação do paredão, os brothers se reuniram com Elis na varanda da casa com a intenção de confrontá-la a respeito das intrigas causadas pela “Agente do Caos” da edição. Vamos contar tudo em detalhes, mas já adiantamos que foi uma intervenção maravilhosamente engraçada.

Marcos foi o primeiro a falar, e contou da vez em que Elis contou uma história na qual Daniel estava a fim de Emilly. Ele acrescentou outros causos envolvendo outras pessoas, como o episódio em que Marinalva foi brigar com quem estava jogando comida fora após ser alertada por Elis.

A Agente do Caos não aceitou tudo passivamente, e perguntou para Marcos quando foi que conversaram. Após ver que Marcos não sabia a resposta, Elis declarou que não se lembrava de ter falado todas essas coisas. “Eu quase tenho certeza que não te afirmaria uma coisa dessas”, declarou sem muita certeza. Os brothers reunidos começaram a rir devido à situação surreal de Elis negando tudo.

“Tu inventou que sabia que a Vivian votou em mim”, apontou Emilly enquanto Elis se desviava da culpa. “Então quem me contou, foi um espírito?”, se indignou a gêmea. Roberta começou a falar de zoeira que poderiam ser os ninjas que auxiliam nas provas.

Elis é tão incrível nos argumentos que ela conseguiu fazer brotar uma intriga entre os outros brothers na frente dela. Daniel ficou incomodado de Emilly ter se encontrado com Elis para revelar qual seria o voto do líder dessa semana. Eles logo se acertaram, e Daniel começou a participar da intervenção atacando a sister por ter dito que ele tinha interesse na gêmea, sendo que ela tem a mesma idade de sua filha.

“Eu tô me achando esperta, sou obrigada a concordar com vocês”, declarou Elis às gargalhadas. Pedro veio perguntar se essa história que Daniel contou era verdade e a cabeleireira disse que não se lembra e que não poderia afirmar isso.

O mais interessante é que Elis era a pessoa cuidando da discussão, pois ela interrompia as pessoas livremente e dava a voz para cada um. Assim, quando cansou, ela saiu dizendo que estava bom para todas as partes. Olha, poucas vezes vejo uma pessoa com uma argumentação tão incrível. Palmas para a Elis!