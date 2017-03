Bruno Gagliasso faz pegadinha com secador de Giovanna Ewbank

Kkkkkk @brunogagliasso seu ridículo!!! Kkkkkk olha oq meu maridinho amado fez comigo em Noronha!!! Detalhe, eu tinha ACABADO de tomar banho!!! Tá no ar a segunda parte do VLOG das férias em Noronha…vai lá no CANAL @gioh_oficial E SE INSCREVE 💗 YOUTUBE.COM/GIOH_OFICIAL 🎬🌸 link na bio 👆🏾

A post shared by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on Mar 28, 2017 at 8:41am PDT