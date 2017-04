Caio Blat defendeu Zé Mayer e perdeu a chance de ficar calado

José Mayer, de 67 anos, durante OITO MESES assediou a figurinista da TV Globo Su Tonani, de 28. Isso é um fato. De forma bastante desajeitada, diga-se, o artista assumiu o ato e pediu desculpas.

Claro, somente após o caso ganhar uma repercussão gigantesca com direito a protesto organizado pelas atrizes da emissora.

Leia Mais: A carta aberta de José Mayer é ruim, mas indica novos tempos

Pois bem. Caio Blat, também ator global, na melhor das hipóteses, alheio ao que estava acontecendo no mundo, resolveu opinar e minimizar o “episódio”.

Ao Glamurama, ele disse:

“Não estou sabendo dessa decisão de afastá-lo [das novelas da Globo], mas não acho certa. José Mayer é uma pessoa que a gente conhece. A declaração que ele deu hoje foi brilhante. A forma como ele se colocou foi perfeita. Ele não representa ameaça a ninguém. Fez uma brincadeira fora de tom, e na presença de outras pessoas. Não houve intimidação […] Ainda faz parte da nossa cultura. Ainda mais quando existe uma relação hierárquica. Existe essa tomada de consciência e a mobilização de hoje foi importante. Uma brincadeira que talvez as pessoas estejam acostumadas porque sempre foi assim. A campanha foi muito legal, todo mundo se engajando. Existe essa questão de outras gerações”.

No Twitter, obviamente, as pessoas não ficaram nem um pouco felizes. Porque, né, nunca é legal você defender alguém que ASSUMIU assediar uma mulher. Pior, dizer se tratar de uma brincadeira fora do tom. #machistasnãopassarão

Abaixo, a gente separou os melhores comentários:

Ô, Caio Blat, "brincadeira" é qdo duas pessoas se divertem. Se somente uma acha graça isso tem outro nome. No caso, assédio. Vê se aprende. — Elika Takimoto (@elikatakimoto) April 5, 2017

NOVO MENE

CAIO BLAT BLAT BLAT pic.twitter.com/xxCJB6wnXp — CHANGESOZINHOEMCASA (@CHANGE_SOZINHO) April 5, 2017

Caio Blat indo direto pra listinha "decepções com personalidades públicas que pareciam ser legais". — Compléxia (@alexiasrv) April 5, 2017

Alguém avisa o Caio Blat q brincadeira é pula pula esconde esconde amarelinha carrossel, abuso é outra coisa, assédio é outra coisa — Perecila (@priscilabelem_) April 5, 2017

@lolaescreva Ainda bem que Caio Blat é especialista em direito das mulheres e já foi várias vezes vítima de assédio pra fica falando né

Ainda bem — Kaline (@ItsKaline) April 5, 2017

Caio Blat querendo colocar band aid em fratura exposta.

E eu tinha outra imagem dele, via ele engajado na proteção de crianças com HIV. — João Snow (@jao_snow) April 5, 2017

Ô, Caio Blat, espera a próxima novela ou série para voltar a ser assunto. Não fala merda não. Só existe uma vítima vítima. A mulher. — George (@GeorgeBasttos) April 5, 2017

Caio Blat sai em defesa de José Mayer e lança campanha “Mexeu com um machista, mexeu com todos” https://t.co/VNGxErBpFE — Sensacionalista (@sensacionalista) April 5, 2017

José Mayer tocou vagina de Su.

Assediou durante 8 meses.

Chamou de vaca.

Mas Caio Blat acha q ñ houve intimidaçãohttps://t.co/ZrXUnCaDGf — Lola Aronovich (@lolaescreva) April 5, 2017

Alguém fala pro Caio Blat que tocar no orgão sexual de alguem sem sua permissão não é "brincadeira fora do tom"

É ASSÉDIO — luiza (@smilernjergi) April 5, 2017

Caio Blat é a exemplificação do macho tentando justificar o machismo de outro macho. O próximo passo é "5 passos para ser feministo". Ata — SUGATIMATE (@putzdali) April 5, 2017

Caio Blat perdeu a belíssima chance de ficar calado. — Pacto nacional (@samilla_fonseca) April 5, 2017