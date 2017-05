Camiseta hacker de Ana Maria Braga enlouquece a internet

Ana Maria Braga já tinha apresentado o Mais Você vestida de unicórnio na última semana, mas, na manhã desta terça-feira (30), o look escolhido por ela deu o que falar mais uma vez.

No programa de hoje, foi mostrada uma matéria sobre como usar a nuvem para armazenar arquivos e ter espaço livre no celular. Então, para combinar com o assunto tecnológico, Ana escolheu uma camiseta especial para aparecer na telinha.

Com os dizeres “Eu sei seu IP” no peito, a apresentadora acabou se tornando a maior hacker (de mentirinha) que o Brasil respeita – e, claro, o mais novo meme da internet. Rainha, né?

No Twitter, os usuários tiveram as melhores reações sobre a brincadeira. Confira!

Namaria entra para Liga Brasileira dos Memes pic.twitter.com/tA4SiAVzD6 — Wira Nunes (@wiranunes) May 30, 2017

Ana Maria Braga usando uma camiseta escrito "Eu sei o seu IP" Não é a hacker que queríamos

mas é a hacker que precisamos — CX 2 (@holafelipelopes) May 30, 2017

eh aquele famoso ditado popular se não for para causar namaria nem acorda pra fazer o mais você pic.twitter.com/H5nH44VLTD — Gui (@Aguinaldinho) May 30, 2017

Ana Maria Braga e a camiseta da discórdia.

Hacker porém amada pic.twitter.com/vdtAtTWSbl — Paul Brow® (@PaulXbrow2) May 30, 2017

Se até a Namaria sabe seu IP, então cuidado com seus nudes em pic.twitter.com/S2avswydRA — Wescley (@wescleyeumesmo) May 30, 2017

Ana Maria tem um recadinho pros haters pic.twitter.com/8qQijGEoTX — Insta: uaimatheus (@uaimatheus) May 30, 2017