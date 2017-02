Carnaval 2017: Ivete Sangalo arrasa em desfile da Grande Rio

Não teve para mais ninguém na primeira noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. A Grande Rio decidiu homenagear a musa Ivete Sangalo com o samba-enredo desse ano, mas parece que cada um que assistiu ao espetáculo é que foi homenageado.

Ivete chegou logo na comissão de frente, no chão, dançando pertinho do público sem perder qualquer parte da coreografia. Essa parte da apresentação representou a infância simples e a cidade natal de Veveta – Juazeiro, na Bahia.

Depois de fazer a primeira troca de roupa e aparecer com um vestido branco, brilhante, com fitas do Senhor do Bonfim, Ivete subiu em um palco improvisado e ~encenou a fama~, sempre com o apoio do público e nitidamente se divertindo. Então, ela desapareceu da avenida – mas o show não parou aí.

A rainha escapou de fãs e repórteres, correu, entrou em um veículo até que (ufa) conseguiu chegar ao último carro que entraria na passarela do samba. Lá, estavam o filho, Marcelo, e o marido, Daniel. Com mais uma troca de roupa, Ivete terminou o desfile ao lado da família, no alto da alegoria. Maravilhosa, né?

Como se Ivete já não fosse o suficiente, a escola ainda contou com a presença de vários famosos, como Xuxa, Suzana Vieira, Tayla Ayala e Paloma Bernardi (esta, Rainha da Bateria), entre muitos outros.

No Instagram, Veveta agradeceu pela noite: