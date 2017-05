Karaokê? Céline Dion teve de ler para cantar My Heart Will Go On

Na noite de ontem (21) a revista Billboard, referência no mundo da música, premiou os maiores artistas do momento com o Billboard Music Awards. Drake levou 13 prêmios, Miley Cyrus cantou a música nova, Cher foi homenageada… mas um dos pontos altos da noite, sem dúvida, foi Céline Dion nos colocando em uma máquina do tempo ao cantar “My Heart Will Go On”, tema do filme “Titanic”, que completa 20 anos em 2017.

Lindo, né? Mas o que nem todo mundo pôde ver é que Céline precisou de uma pequena ajudinha para cantar esse clássico. Quem estava posicionado atrás da diva na premiação conseguia ver claramente um monitor – chamado de teleprompter – exibindo a letra da música para que Céline não errasse.

Stephanie Shepherd, braço direito de Kim Kardashian, estava muito bem posicionada, e publicou o momento karaokê no Instagram Stories. Veja no vídeo!

A gente entende, Céline Dion, vai que dá um branco, né? Melhor garantir…