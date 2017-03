Cochicho de Marcos sobre abuso sexual gera dúvidas na Internet

Uma das regras para os participantes do Big Brother Brasil é que eles são proibidos de falar sem microfone ou então de cochichar no ouvido do colega, afinal não se pode esconder nada do programa. Entretanto, Marcos quebrou essa regra e a sua conversa quase inaudível virou assunto na Internet.

Ontem (08), Marcos e Emilly estavam na academia quando o cirurgião começou a falar a forma na qual a gêmea se colocava. Nos últimos dias, ela vinha repetindo o episódio sobre ter perdido tudo numa enchente, e seu affair alegava que a gaúcha contando esse fato várias vezes se assemelhava a vitimismo.

Em um dado momento, Marcos perguntou a Emilly se ela achava que perder a casa numa enchente era uma coisa pesada, e se aproximou do ouvido dela para cochichar algo que envolvia as palavras “abusado sexualmente na infância“. A discussão foi interrompida por um apito da Produção, provavelmente por causa do cochicho, mas logo prosseguiu sobre o assunto do vitimismo. O cochicho não foi mais citado.

A cena está disponível apenas nesse vídeo divulgado nas redes sociais, porque no site oficial do BBB ele é interrompido na hora em que Marcos vai falar. Confira:

O que Marcos disse no ouvido de Emilly? #RedeBBB #BBB17 Cada um de nós entendeu uma coisa (😢) pic.twitter.com/Sr4sIIrQtR?ssr=true — Tá Gravado Brasil! (@TaGravadoBrasil) March 8, 2017

Não se sabe sobre quem Marcos está falando, mas muitas teorias foram surgindo entre os que viram o vídeo. Só nos resta aguardar o assunto vir à tona novamente antes de tomarmos conclusões precipitadas.