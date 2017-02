Colar do anjo no BBB17 ficará entre Ieda e Manoel

Conforme Tiago Leifert anunciou no programa de ontem (16), a prova do anjo dessa semana será um teatrinho de fantoches que será decidido apenas no sábado. Porém, de acordo com as regras, a disputa do colar já está entre Ieda e Manoel.

Ele encenarão a história do lobisomem, e precisaram se dividir em vários papéis e funções teatrais. A grande apresentação será amanhã, e após a peça eles serão perguntados se foram bem ou se foram mal. Caso eles se julguem bons, quem fica com o colar do anjo é o sonoplasta. Se eles acharem que ficou uma porcaria, quem interpreta o personagem Tonhão será o anjo.

Como já sabemos os critérios, é só focarmos em quem pegou a sonoplastia e quem fará Tonhão para saber quem está no páreo. Segundo a divisão feita pelos próprios brothers, Ieda vai cuidar do som (e será anjo se a peça for boa) e Manoel viverá Tonhão (ou seja, ganha o colar se a peça for ruim). Se eles não mudarem de função, a disputa fica entre os dois.

Gostaria apenas de fazer uma observação: foi ou não foi maravilhoso Manoel pegar o personagem Tonhão, depois de toda a internet passar a chamá-lo de Tonho da Lua? Será que foi destino? Será que foi influência de Rutinha?