Com festa cancelada, brothers se divertem fazendo vários nadas

A produção do Big Brother Brasil ficou bem brava com Ilmar e Marcos zombando dos castigos por causa das faltas, então Tiago Leifert nos revelou ao vivo que a tradicional festa de quarta-feira estava cancelada. Barrados no baile, os brothers precisaram arranjar formas alternativas de diversão… e quem morreu de tédio fomos nós que assistíamos ao programa.

Alguns brothers se dedicaram à leitura, como Ilmar que aproveitou a paz para ler no quarto preto ou mesmo Vivian que foi ler à beira da piscina. Outros já aproveitaram o tempo de ócio para fantasias particulares, como Marinalva que ficou imaginando como seria ver Daniel cozinhando só de cueca. Falando nele, o sempre comunicativo brother fritou um ovo e comeu sozinho.

A situação estava tão imersa no tédio que deu meia noite e estava todo mundo deitado já. Como não conseguiram dormir, começaram a conversar sobre assuntos mundanos como o custo de vida em São Paulo.

Por favor, Produção do BBB17, a gente entende a razão do castigo, mas não faça isso de novo porque quem sofre é a gente, não os brothers!