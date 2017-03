Conheça Elettra, a estrangeira que virá passar uns dias no BBB17

A Globo anunciou através do site oficial do Big Brother Brasil a identidade da participante estrangeira que virá passar uns dias na casa mais vigiada do país. A escolhida foi Elettra Lamborghini de 22 anos, uma das participantes do Gran Hermano VIP (a versão espanhola do Big Brother).

Embora esteja em um programa espanhol, Elettra Lamborghini na verdade é italiana e neta do fundador de uma empresa de automóveis que vocês já devem ter identificado pelo sobrenome dela. Além de herdeira de uma empresa importante, Elettra tem um histórico de botar fogo em programas: já chegou a participar de outros reality shows e sempre conseguiu a conquista de brigar com quase todos os participantes.

Com um milhão de seguidores no Instagram e uma habilidade única de arranjar briga com competidores de reality show, Elettra já chega prometendo causar um monte num programa que está rodando em torno de apenas dois personagens.

