Conheça os participantes do Big Brother Brasil 17

Depois de muita espera, os nomes dos competidores da 17ª edição do Big Brother Brasil finalmente saíram! Confira aqui a lista completa das pessoas que vamos amar odiar (ou não!):

Luiz Felipe – 28 anos – Comerciante

Embora não pareça, o comerciante Luiz Felipe diz que se encaixa no grupo dos nerds. Mesmo se dizendo tímido, avisa que está solteiro e que vai chutar o balde na casa. Beleza tem de sobra, afinal o moço foi o Mister Alagoas de 2013 e chegou a sensualizar com uma mãozinha no pescoço em um GIF animado no Twitter.

Dentro do #BBB17 o Luiz Felipe vai…

(x) seduzir

( ) dançar

( ) cozinhar pic.twitter.com/ilExvqAEFZ — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2017

Marcos – 37 anos – Cirurgião Plástico

Marcos é natural da cidade de Sorriso e já se apresenta como um possível participante polêmico por se achar um pouquinho assim, sabe? Mas se for depender de torcida, Marcos já sai na vantagem: uma de suas seguidoras no Instagram é nada menos que Ana Paula Renault, o maior destaque do Big Brother Brasil do ano passado. Adoraríamos stalkear mais sobre sua vida, mas o belo trancou o seu perfil no Instagram para evitar justamente isso.

Marinalva – 39 anos – Paratleta

A superação será a força que Marinalva terá que se agarrar para se manter na disputa pelo prêmio. A velejadora competiu nas Paraolimpíadas do Rio contou em uma matéria recente de uma afiliada da Globo que teve um acidente que levou a sua perna, mas tirando isso não teve um único arranhão.

Mayara – 26 anos – Bacharel em Direito

Se depender de Mayara o Big Brother Brasil será bem disputado, pois a mineira de 26 anos se considera bem competitiva. Sem perder o jeito de menina, ela conta que sofreu bullying na escola quando suas amiguinhas contaram ao menino por quem era apaixonada seus sentimentos.

Pedro – 29 anos – Jornalista de Games

Muito além do visual de humanas, Pedro é mais um dos competidores ao prêmio do Big Brother Brasil. O jornalista de games disse que vai considerar sua ida à casa como um grande detox.

Além do mundo virtual dos jogos, Pedro também se dedica a escrever sobre outros assunto… mais inusitados. Uma de suas matérias mais famosas, por exemplo, fala da degustação de drinks produzidos com sêmen.

Roberta – 21 anos – Estudante de Serviço Social

Gente como a gente, Roberta se classifica como a cara da felicidade e alegria. A única coisa que pode tirá-la desse estado é a fome mesmo. Ao contrário de muitos participantes, Roberta já avisa que vai passar longe da academia.

Roberta é fã de Beyoncé e arranja tempo para se dedicar ao seu canal no YouTube. Em um dos vídeos postados pela participante podemos vê-la chorando copiosamente por ter gasto 30 reais em xérox da faculdade.

Rômulo – 39 anos – Diplomata

Rômulo vem do Distrito Federal, é diplomata e se preocupa em praticar triatlo para manter sua saúde mental. Sua paciência, característica forte em sua profissão, no entanto dura só até aparecer uma pessoa burra.

O competidor é fã de literatura, tem uma coluna com sugestões de livros e costuma com grande frequência comentar cada movimentação da política nacional em suas redes sociais.

Articulação política de primeira linha leva o Governo a não ter nenhum dos seus candidatos na Mesa Diretora da CLDF. Inacreditável… — Rômulo Neves (@romulofneves) December 15, 2016

Vivian – 23 anos – Advogada

Vivian foi anunciada como advogada, mas bem antes de exercer o Direito a bela já foi ex-miss Amazonas e ex-affair de um sertanejo famoso cuja identidade é um mistério. Em seu vídeo de apresentação, Vivian se mostrou festeira e que há algo dentro dela que quer explodir.

A participante é pisciana, fã de Wesley Safadão e da dupla Jorge e Mateus, além de considerar Beyoncé e Anitta como símbolos sexuais. Usuária de redes sociais, Vivian publica fotos em seu Instagram marcando as marcas que compõem o seu look e faz comentários um pouco infelizes sobre o próprio BBB.