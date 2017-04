Corre! A Netflix vai tirar do ar as melhores séries de TV

Ei, Netflix, a gente normalmente ama você, mas dessa vez não tem como te perdoar. É sério.

Infelizmente, a plataforma de streaming anunciou nesta quinta-feira, 27, que algumas das melhores séries estão prestes a sumir do catálogo deles.

Algumas séries estão indo embora. Mas não sem antes uma maratona de despedida. pic.twitter.com/GxGf8XSUT0 — Netflix (@NetflixBrasil) April 27, 2017

Sim, a partir do dia 1º de julho todas as temporadas de “How I Met Your Mother”, “Glee”, “American Horror Story”, “Bones”, “Prison Break” e “24 Horas” devem, aos poucos, dar adeus.

A FOX, empresa dona dos direitos de exibição dos seriados, não quis renovar o contrato dela com a Netflix e, por isso, o serviço foi obrigado a cortar os programas do catálogo.

Pelo menos, eles avisaram com antecedência e ainda é possível fazer uma maratona antes desses seriados saírem do ar.

A boa notícia? A última temporada de HIMYM está confirmadíssima para estrear no serviço no fim do ano. Pelo menos isso!