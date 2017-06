Corpos sarados e sexo casual: 10 curiosidades sobre “Baywatch”

Já faz um tempão que “Baywatch”, a série, saiu do ar – ela teve 11 temporadas, de 1989 a 2001. Só que ela foi tão importante para a TV norte-americana que não apenas não foi esquecida como inspirou a realização de um filme sobre a história.

“Baywatch”, o filme, estreia no Brasil no próximo dia 15, e seus produtores estão meio chateados com a bilheteria da estreia nos EUA. Com orçamento de US$ 60 milhões, o longa arrecadou apenas US$ 22 milhões no primeiro fim de semana de exibição.

Uma parte da crítica diz que falta a “magia” do elenco original. Aparentemente, Dwayne Johnson, Zac Efron e Kelly Rohrbach não chegam aos pés de David Hasselhoff, David Charvet e Pamela Anderson. Outra parte diz que o filme é apenas fraco mesmo, e que muita gente só vai assistir a ele pelo saudosismo.

Não dá para adivinhar se terá reviravolta e o filme acabará se consagrando ou se será um flop. Mas dá para lembrar da série, que fez sucesso em 148 países e eternizou o maiô vermelho como a melhor peça para correr nas areias das praias.

Corre com a gente para relembrar 10 curiosidades sobre “Baywatch”, a série sobre salva-vidas sarados, antes que o filme chegue por aqui.

1. Uma das cláusulas do contrato tanto dos homens quanto das mulheres determinava que eles não poderiam ganhar peso ou aumentar o tamanho do manequim, sob risco de perder o papel.

2. Abria-se uma exceção se o aumento do manequim fosse na parte superior das roupas das mulheres: as atrizes eram incentivadas a colocar próteses de silicone nos seios. Até Alexandra Paul, que fazia o papel de uma salva-vidas mais cabeça, Stephanie, recebeu esta “dica” (mas fingiu que não era com ela e continuou com seus peitos pequenos).

3. Pamela Anderson declarou que transou pelo menos uma vez com cada homem da série.

4. O sexo era livre e encarado numa boa nos bastidores. Em um documentário sobre o programa feito pelo canal britânico ITV, várias pessoas do elenco e da produção contaram que os trailers eram ponto de encontro para sexo casual e que nunca se devia entrar em um trailer sem antes bater MUITO na porta e esperar que alguém viesse abri-la.

5. O critério para seleção do elenco era corpo, não talento. Em começo de carreira, Sandra Bullock chegou a fazer teste para entrar na série, mas foi recusada por ~não ser gostosa o suficiente~. Parece que o jogo virou em “Miss Simpatia”, não é mesmo?

6. Já Neve Campbell e Alicia Silverstone não passaram nos testes por serem “brancas demais”.

7. Se hoje a briga das atrizes é por salários iguais aos dos atores, naquela época elas tinham que brigar para ter tantas falas quanto eles (!). E nem sempre dava certo: Shawn Weatherly, Miss Universo 1980 e integrante do elenco inicial, pediu que sua personagem, Jill, entrasse em mais diálogos. Contrariados, os roteiristas mataram a personagem em um ataque de tubarão. Ui, quanto rancor, rapazes!

8. Ao longo da exibição da série, 16 edições da Playboy norte-americana foram estreladas por suas atrizes. Pamela Anderson (que já havia sido “coelhinha” da Playboy antes da série), Carmen Electra, Erika Eleniak, Donna D’Errico, Traci Bingham, Angelica Bridges, Marliece Andrada, Brande Roderick e Alicia Rickter aproveitaram o sucesso televisivo para ganhar um cachê legal da revista.

9. Dois atores da série, Michael Newman e Gregory J. Barnett, foram salva-vidas de verdade antes da fama.

10. Pamela Anderson, certamente a pessoa que mais ganhou fama com a série, não sabe nadar.