Baby se machuca e fica ausente do forró do “Dança dos Famosos”

Depois de (novamente) convidar para o Ding Dong uma seleção de atores que erravam sempre que possível as músicas propostas no game, Faustão começou a maior atração atual do “Domingão do Faustão“: o Dança dos Famosos. Como o apresentador já havia anunciado na semana anterior, o ritmo que embalaria os famosos seria o forró. Flávio Canto (um dos participantes que erraram as músicas do quadro anterior) até teve a chance de compartilhar com Fausto sua experiência com o ritmo, adquirida quando o atleta participou do quadro de dança. “Uso os mesmos passos até hoje com a minha mulher”, revelou o segredo.

Para a avaliação do programa de hoje, Sheron Menezzes, Solange Couto e Carolina Kasting ocuparam as cadeiras do júri artístico enquanto Ciro Marcelos e Luis Maluf representaram o júri técnico. Vamos conferir como foram as apresentações das famosas, na ordem:

Baby do Brasil

A roqueira ficou ausente da segunda rodada porque se machucou na academia (quem nunca?) e teve recomendações médicas para não dançar esta semana. Se tudo correr bem, Baby volta na próxima rodada para tentar recuperar os pontos perdidos por não ter feito performance.

Adriane Galisteu

Após ouvir de todos os jurados que havia apostado demais na pegada, Adriane confidenciou para seu professor que ela não mudaria nenhum passo. Talvez como provocação, Galisteu fez uma dança com ainda mais pegada ao som de “Paraíba Mulher Macho”. Foi muito bem recebida pelas críticas e teve boas notas, embora os jurados tenham criticado uma ou outra coisinha em sua interpretação.

Maria Joana

Em seu vídeo dos treinos semanais, a atriz estava bem descontraída com seu professor Reginaldo (pelo menos até dar uma cotovelada nele durante um ensaio). Sua música foi a “Fulô da Maravilha” e deixou Solange Couto estarrecida. “De uma sensualidade incomum”, declarou o júri Luis ao rasgar elogios para Maria Joana. Sheron Menezzes afirmou que a apresentação estava perfeita e saiu disparando um dez!

Isabella Santoni

Os ensaios semanais da Isabella foram dignos das videocassetadas: a atriz meteu a cabeça no chão e, durante uma coreografia, deu um CHUTE na cara do professor Diego Mais. Tadinho. “Danado de Bom” de Luiz Caldas foi a música que embalou a apresentação da atriz que voou nos braços de seu par (e sem acertar o coitado). Após dar um notão para Isabella, Luis Maluf previu um dos “Dança dos Famosos” mais disputado de todos os tempos. “Elas são excelentes atrizes, elas convencem a gente”, declarou Carolina Kasting antes de dar um dez.

Cris Vianna

Cris contou ao Faustão que sofreu um pouco no forró porque teve que adquirir um controle que não esperava. Também mostraram nos vídeos semanais a atriz questionando a avaliação técnica de que ela deveria apostar em passos menores por ser uma mulher grande. “Coração Bobo” de Alceu Valença foi sua música e conquistou notas ótimas dos jurados. “Tudo de lindo”, analisou Solange Couto (logo depois de se solidarizar com a crítica sobre Cris ser grande). Carolina Kasting aproveitou para dizer bonitas palavras contra o padrão.

Mariana Xavier

“Botaram já a música rápida pra gordinha ficar de língua de fora”, brincou Mariana Xavier durante seus ensaios semanais. Dito e feito: a atriz estava bem ágil dançando “Caldinho de Mocotó” de Genival Lacerda e conseguiu aplausos de pé da plateia. Conquistou nota dez até do júri técnico!

A avaliação final ficou da seguinte forma: em primeiro lugar Isabella Santoni com 19,7, segundo lugar empatado com Maria Joana e Mariana Xavier com 19,5, Galisteu em quarto lugar com 19,3, quinto lugar com Cris Vianna e sua nota 18,9 e, por fim, Baby do Brasil com seu 9,2 da apresentação do baladão. Na próxima semana, quem se apresentam são os homens no mesmo forró. Será que eles manterão o alto nível da primeira semana?