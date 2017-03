Daniel é eliminado do Big Brother Brasil 17

Em um programa de eliminação apresentado excepcionalmente numa segunda-feira por causa do jogo de futebol da Seleção amanhã, acompanhamos a eliminação de Daniel do Big Brother Brasil com uma porcentagem bem alta. Confira como foi o programa a seguir.

O primeiro VT da noite foi uma retrospectiva dos acontecimentos que levaram à formação desse paredão, com Ilmar indicando Daniel e a casa votando em peso na Emilly. Após os vídeos da votação, acompanhamos as tretas de Emilly com Ieda e Marinalva. Infelizmente a edição cortou toda a discussão de Emilly com Marcos por causa do apelido de Pinscher Maluco. Como não podemos deixar esse apelido morrer, vamos ressuscitar essa maravilhosa imagem da gaúcha:

Já durante o contato ao vivo, Tiago Leifert avisou que a eliminação seria hoje (não que fosse uma surpresa para eles) e avisou que o programa se encerraria em breve. Para nós, o apresentador contou que não haveria mais contato com os familiares através de recados.

Na hora do discurso, o apresentador falou como o jogo pode mudar completamente de um minuto para o outro. Logo depois ele perguntou o que cada um dos emparedados se arrependeu de não ter feito. O apresentador mandou um conselho dizendo que agora todos precisam tentar ser protagonistas, e anunciou a eliminação de Daniel com 68,38%.

No lado de fora, ele agradeceu a todo mundo e fez uma belíssima homenagem para sua mãe e assim acabou o programa meio corrido desta segunda-feira.