Daniel e Emilly disputam paredão duplo no BBB17

Mais um domingo chegou e todos nós estávamos reunidos na frente da televisão para ver quem seria mandado para o primeiro paredão duplo do Big Brother Brasil depois de muitas semanas de pelejas triplas. Os emparedados foram Daniel e Emilly, e o resumo do programa de hoje você confere a seguir.

Tiago Leifert abriu a conversa com a casa após vários VTs sobre a última festa e o desenrolar da prova da comida, e cuidou primeiro de sortear quem subiria para o Tá com Tudo e quem desceria para o Tá com Nada. Marinalva foi a sorteada e infelizmente não fez barraco, rebaixando Daniel e promovendo Ieda. Emilly estava salva e cheia de animação.

Na hora da imunização, Leifert revelou sem muito alarde que Marinalva estava autoimune. Ilmar entrou a seguir para indicar alguém ao paredão e fez todo o discurso sobre Daniel ter abandonado a prova do líder de qualquer jeito e que isso era motivo para ser mandado ao paredão. Logo a seguir começou a votação aberta, confira os votos e as justificativas de cada um:

Emilly votou em Ieda por questão de estratégia.

Daniel votou em Emilly porque quer enfrentá-la no paredão.

Marinalva votou em Emilly porque ela fez um comentário sobre sua vida pessoal.

Marcos votou em Ieda pelos mesmos motivos da semana passada.

Ieda votou em Emilly porque gosta de retribuir.

Vivian votou em Emilly porque ela ainda é o primeiro alvo dela.

Durante a votação de Marinalva, Emilly se levantou e começou a fazer um pequeno barraco explicando que Marinalva estava distorcendo as palavras dela. Ao final do showzinho, a paratleta riu e disse que isso justificava seu voto.