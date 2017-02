Daniel e Emilly vencem a prova da liderança no BBB17

A cada semana que passa, a disputa pela liderança no Big Brother Brasil fica mais acirrada. Para começar, a Globo decidiu voltar com a regra de que um líder pode vetar pessoas para a prova seguinte, enfiou uma liderança em dupla e fez de novo os líderes precisarem se decidir entre imunidade e dez mil reais. Complicado, né? Mas a gente explica.

Pego completamente de surpresa, Pedro precisou decidir as três pessoas que foram eliminadas da prova: Marinalva, Elis e Marcos. Logo depois os restantes formaram duplas para participar da prova: Emilly e Daniel no time azul, Roberta e Vivian no time verde, Pedro e Rômulo no time vermelho e, por fim, Ilmar e Ieda no time verde. Eles se posicionaram em uma estrutura colorida e precisaram encaçapar bolas com a ajuda de um balde de acrílico, em dois rounds.

O primeiro round terminou com Daniel e Emilly com 3 pontos, Ilmar e Ieda com 1 ponto, Roberta e Vivian com 6 pontos e, por fim, Pedro e Rômulo com 4 pontos. Vivian atribuiu sua vitória nesse round a ela ter se concentrado nas bolas que valiam ponto, e não a atrapalhar o coleguinha (foi uma indireta do bem para Ieda, que riu da patada).

Na rodada seguinte (que foi tão rápida que se você piscasse o olho perdia a prova), Daniel e Emilly ficaram com 4 pontos, Roberta e Vivian perderam 1 ponto, Ilmar e Ieda fizeram 5 pontos e, para terminar, o time de Pedro e Rômulo fecharam com dois pontos. Na soma total, Daniel e Emilly venceram e ele entregou a imunidade à gêmea, ficando com os 10 mil reais.

Amanhã teremos a prova do anjo e ela terá novidades, pois o anjo será autoimune. Porém, ele vai descobrir essa peculiaridade só no domingo, após entregar o anjo para alguém. E a reviravolta é que essa pessoa que iria ganhar a imunidade, na verdade, ganhará um card para poder indicar um participante para o paredão.