Daniel é o 1º brother entediado a descolorir o cabelo no BBB17

Algumas situações já são muito aguardadas no Big Brother Brasil: o primeiro barraco, a primeira prova de resistência, o primeiro participante a chorar… além dessas, sempre rola algum brother que fica entediado após algumas semanas de programa e decide descolorir o cabelo. Levando isso em conta, chegamos a um novo recorde nacional no BBB porque Daniel decidiu descolorir seu cabelo já em seu segundo dia na casa.

Enquanto os brothers conversavam sobre amenidades na piscina, Daniel apareceu e contou que as meninas queriam descolorir seu cabelo. Ele chegou a ser avisado pelos demais participantes que o procedimento doía pra baralho (na verdade eles usaram uma palavra que rima com isso), mas mesmo assim Daniel foi com a cara e a coragem permitir que a química penetrasse seu couro cabeludo.

Emilly transformou o quarto azul em um salão de cabeleireiro e descoloriu os cabelos de Daniel. Sua irmã gêmea Mayla ficou olhando do lado de fora somente admirando a coragem do brother. Após conferir e aprovar o resultado, Daniel ficou tão empolgado que convidou as duas pra conhecer o litoral norte de São Paulo.

Por sorte os próximos dias serão bem atarefados para que os brothers não caiam de tédio: teremos festa regional, prova de imunidade e a eliminação de dois gêmeos.