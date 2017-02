Daniel é o anjo (de novo) no BBB17 e castiga Marcos e Ilmar

Nessa manhã de sábado (04) rolou mais uma prova do anjo no Big Brother Brasil e, como sempre, o negócio foi bem demorado e arrastado. Por sorte podemos vir aqui já falar direto que Daniel foi o anjo da semana pela segunda vez consecutiva.

A prova do jardim suspenso necessitava basicamente de equilíbrio (algo difícil de se encontrar no BBB, convenhamos): eles precisavam manter vasinhos de planta suspensos em uma corda, e se deixassem cair precisavam colocar tudo de volta. Quem conseguisse terminar o desafio bastava apertar um botão que ganhava o colar do anjo, dois mil reais e um almoço especial.

Ficaram de fora Elis, Ilmar, Luiz Felipe, Mayara e Vivian através de um sorteio, e a vitória ficou com Daniel, que soube gerenciar bem seus vasos e manter o equilíbrio.

Além de poder presentear alguém com imunidade, Daniel precisou escolher dois brothers para mais um ingrato castigo do monstro: Marcos e Ilmar vão interpretar o lado bom e o lado mau do cérebro quando tocar a sineta. A gente só achou que o pessoal da cenografia podia ter caprichado na fantasia, porque miraram no cérebro e acertaram no intestino: