Daniel e Rômulo trocam de lado no Big Brother Brasil 17

Ainda no programa dessa sexta-feira (10) do Big Brother Brasil, Tiago Leifert começou a extradição dos brothers, enviando um americano para o lado mexicano e vice-versa.

Logo após a exibição dos vídeos com os resumos do dia (inclusive mostrando que Marinalva enganou o lado americano dizendo que ela havia ganhado a prova do líder e, em contrapartida, Ieda revelou ao lado mexicano que Rômulo é o anjo), Leifert entrou ao vivo em cada uma das casas para decidir quem seria trocado.

Sem pestanejar, o lado americano escolheu o Daniel para cruzar a fronteira. Os mexicanos também não hesitaram em selecionar Rômulo para atravessar o muro. Para manter o mistério de quem é o líder, o lado mexicano correu para maquiar o quarto do líder, escondendo todas as fotos do líder Marcos.

A mudança, no entanto, vai durar apenas um dia. O apresentador avisou que o muro cai no sábado (11) e logo tanto o lado americano quanto o lado mexicano estarão juntos novamente.