Daniel flagra casal Marcos e Emilly debaixo do edredom no BBB17

Nessa noite rolou a festa gaúcha na casa do Big Brother Brasil, e aconteceu o mesmo de sempre: o povo comeu um monte, dançou um monte e se cansou um monte bem cedo. O casal Marcos e Emilly, por exemplo, depois de se esbaldar no churrasco típico foi para o quarto do líder aproveitar um pouco dos últimos momentos de privacidade.

Só que não! Porque a liderança dessa semana era compartilhada, e não é que no meio de uma agitação intensa no edredom surge Daniel como quem não quer nada? Emilly tentou disfarçar e fingiu estar brigando com Marcos (o que é algo que acontece com certa frequência no confinamento), mas o cirurgião foi mais explícito e falou “Oi, Dan” com a maior cara de pau do universo.

O também líder Daniel ficou meio constrangido com a cena, e se justificou dizendo que ele tinha de dormir no quarto do líder, senão dava mais privacidade ao casalzinho. O paulistano então pegou suas coisas e deitou no chão, que é onde ele dorme quando Emilly e Marcos ocupam a gigantesca cama da liderança.