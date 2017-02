Daniel quer saber quem pintou sua cara enquanto dormia

Um ataque misterioso aconteceu nessa tarde na casa do Big Brother Brasil. A vítima foi Daniel, que estava tranquilamente dormindo no começo da tarde quando sorrateiramente alguém apareceu e pintou sua cara com maquiagem.

Assim que percebeu que estava com o rosto repleto de traços vermelhos, fez questão de apontar a culpa para Roberta. “Tu tá na minha lista”, acusou Daniel enquanto se lembrava que no dia anterior Roberta e Emilly tentaram fazer o mesmo “crime” enquanto dormia. Ora, ora, parece que temos um xerolque holmes por aqui!

Mas o palpite dele estava certíssimo, pois Roberta e Emilly aproveitaram o mais novo cochilo do agente de trânsito para maquiá-lo, e dessa vez conseguiram passaram batom, esmalte e ainda fizeram desenhinhos na cara.

O mais divertido é que Daniel não se importou em tirar a maquiagem e continuou como se nada tivesse acontecido. Logo depois ele estava conversando com Marinalva com essa cara: