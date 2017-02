Daniel sobrevive à piscina de bolinhas e é o novo líder do BBB17

O Big Brother Brasil exibido hoje (9) começou todo trabalhado nas vinhetas mostrando o dia dos brothers, mas estávamos mesmo ansiosos para a realização da prova do líder, que veio só no final do programa. A prova, numa piscina de bolinha, foi realizada em cinco etapas.

Os brothers se posicionaram vendados na borda da piscina de bolinhas, e aí eles precisaram procuram una bolinha colorida com o logo do BBB. Em cada rodada, rolava uma regra diferente pois a bolinha podia eliminar outros participantes e às vezes podia resgatar quem saiu.

Na primeira rodada Luiz Felipe encontrou a bolinha, aí escolheu eliminar da prova Ieda, Ilmar e Rômulo. Todos foram vendados e os assistentes esconderam novamente a bola. Roberta encontrou a bola na segunda rodada e eliminou Marcos, Elis, Marinalva e Vivian.

Na terceira rodada, mudou a regra e quem achasse a bolinha iria fazer um competidor descartado voltar. Daniel encontrou a bola e resgatou Marcos. Novamente, os assistentes misturaram bem as bolinhas e a brincadeira recomeçou. Quarta rodada, a penúltima, foi iniciada com a mais cruel das regras: quem encontrasse seria eliminado e ainda levaria mais três. Sobrou para Manoel, que vazou da prova e ainda levou Marcos, Emilly e Pedro. Aliás, Manoel deu um baita urro comemorativo quando achou a bolinha, mas…

A rodada final começou com Roberta, Luiz Felipe e Daniel disputando a liderança, e quem acabou ganhando (depois de looooongos minutos com os três procurando… sério, foi quase uma prova de resistência) foi Daniel. O brother comemorou muito e mandou um beijo para a filha.

Lembrando que esta semana será um paredão triplo, e um dos indicados será decidido por decisão de quem atender ao Big Fone amanhã (10).