Debaixo do edredom, Emilly faz pedido sexual a Marcos no BBB17

Quando você está num começo de namoro (ou às vezes após anos de relacionamento mesmo) o seu maior desejo é um cantinho isolado para fazer umas coisinhas mais calientes. Mas o que acontece quando você está dentro do Big Brother Brasil e vigiado por dezenas de câmeras até em cima do vaso sanitário? Aí, meu amigo, vale a regra de ouro da vida: quando a fome aperta, a vergonha afrouxa.

Aproveitando que está no quarto do líder e deitada numa cama gigante com seu namorado gato, Emilly usou o edredom como ~manto de invisibilidade~ e teve uns amassos bem quentes com seu namorado Marcos. E a coisa realmente pegou fogo dentro do edredom, porque o pessoal que acompanhou o programa assiduamente no pay-per-view percebeu que uma hora Emilly estava fazendo sexo oral no namorado.

Como o microfone estava ligado, pudemos ouvir a sister pedir para que Marcos ejaculasse na boca dela. O doutor ficou surpreso, mas o que eles conversaram depois é inaudível. Confiram o vídeo enquanto ele ainda está na Internet:

Como era de se esperar, a galera moralistona da Internet já saiu crucificando a moça por fazer algo que é super normal (aceite, sexo oral é sexo como qualquer outro e não deve ser tratado como tabu). Por sorte, muitos twitteiros sensatos mostraram que não há motivo algum de criticar alguém que fez sexo num reality show:

voces q estão surpresos com a emily falando "goza na minha boca" parece aluno quando a professora fala pênis — juanzito (@mors_juan) February 24, 2017

Pra galera que ta falando mal da Emilly por dizer "goza na minha boca" pic.twitter.com/t6FU0FAhlT — kess 🌻 (@poxakess_) February 24, 2017