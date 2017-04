Demi Lovato resolveu explicar por que só tinha amigos homens

Ex-estrela da Disney, Demi Lovato, 24, desde muito cedo precisou conviver com os holofotes, paparazzis e todo aquele lado não tão legal da fama. Essa exposição intensa acabou por trazer diversos prejuízos para a vida da cantora. Dá para acreditar, no começo da carreira, ela só tinha amigos homens!

“No meu ambiente de trabalho, eu estive apenas cercada por caras. Na minha banda só tinham garotos, eu viajava com eles, meu agente é um homem e foi isso”, confessou em entrevista para Mamacita.

Porém, de acordo com ela, começou a se perguntar por que isso acontecia e passou a reavaliar essa “escolha inconsciente”.

“Eu fiz uma mudança muito específica. Sim, teve esse momento que eu não me dava bem com as garotas. Me perguntei, e cheguei à conclusão de que eu não tive nenhuma em minha vida que eu pudesse realmente confiar”, afirmou.

Mas isso (ainda bem!) mudou, ela explica: “No fim, acabei por me cercar apenas com mulheres fortes e poderosas e isso fez a diferença no meu dia a dia”. Para ela, essa foi a melhor decisão que poderia ter tomado, já que essas garotas empoderadas serviram como boas influências e fizeram dela ser quem é hoje.