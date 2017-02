Depois do Micão, Manoel ganhou um superpoder no BBB17

Segunda-feira chegou e já queremos que Tiago Leifert leve o Jogo da Discórdia para dentro do Big Brother Brasil. Infelizmente, as definições de barraco estão tão atualizadas que Leifert avisou que o tal jogo de perguntas constrangedoras não iria acontecer. Porém, isso está longe de significar que não íamos ter o nosso tão querido climão semanal.

Os vídeos exibidos pela edição do programa estavam transbordando de situações barraquentas. Os conflitos de Roberta com Ieda ganharam espaço, assim como as combinações de votos de Emilly e a língua solta de Elis. E como basta uma fagulhinha para os nervos irem à flor da pele, Tiago Leifert surgiu todo inocente propondo um jogo de caça ao tesouro aos brothers. O objetivo era encontrar um card escondido que concedia um superpoder especial.

Leifert liberou a busca pelo card e Manoel achou em poucos segundos o envelope. Após urrar igual na prova da piscina de bolinhas, essa vez o apresentador quis se certificar de que o brother não havia comemorado em vão. Infelizmente para a galera da Internet que AMA rir do gêmeo, o envelope com o card era o verdadeiro mesmo.

Manoel foi convocado ao confessionário e ouviu todas as regras com uma certa impaciência (chegou até a levantar da cadeira antes do final da explicação):

Basicamente ele ganhou uma imunidade que o impede de ser indicado pela casa no paredão. Caso ele ganhe a liderança ou o colar do anjo, Manoel poderá passar esse superpoder via testamento para alguém que ganhará esses benefícios.

Os outros habitantes da nave louca receberam Manoel com curiosidade na saída do confessionário, mas o brother preferiu contar pra ninguém sobre o superpoder da semana, preferindo o mistério sobre ser algo bom ou não. Sabe como é, né… ele prefere não sair gritando que tem o poder de mudar o próximo paredão como CERTAS PESSOAS…